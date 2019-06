As frases vazias que não ganham eleições

Em 1999, António Vitorino pediu para Guterres uma “maioria absolutamente inequívoca”.

Nessa altura, o chefe do aparelho, Jorge Coelho, não queria cá pedidos de maioria absoluta.

A frase acabou por marcar o congresso, Coelho não gostou, Guterres foi obrigado a anunciar a maioria absoluta como objetivo e... já sabemos o que se seguiu.

O pântano, entre os rios e as autárquicas seguintes levaram Guterres para longe.



Década e meia antes, Almeida Santos mandou escrever num cartaz de campanha: “43 por cento para governar Portugal”.

Nada mais desastrado. Não só o PS não ganhou essas eleições em 1985, como havia de permitir a chegada e consolidação do poder do “gajo” que conseguia irritar Mário Soares apenas com a sua presença.

Cavaco limpou essa eleição por maioria, e seguiram se mais duas maiorias absolutas.

Mas a frase era clara, sem medos e sem dúvidas.



Ana Catarina Mendes, na Comissão Nacional de ontem, pediu para o PS uma “maioria absolutamente inequívoca”.

Vitorino há de estar a sorrir da “coincidência” da escolha de palavras da atual secretária-geral adjunta.



Se o PS quer, e é legítimo, ter maioria absoluta, então que a peça, sem truques, sem subtileza nas palavras, sem tibiezas.

Aspirar a ter maioria absoluta é legítimo. É decente. É um objetivo.



Disfarçar essa vontade num jogo de palavras é atirar a pedra e esconder a mão.



Claro que a frase dita claramente vai ser cobrada na noite eleitoral.

Mas para que serve a política sem coragem, frontalidade e desafio?