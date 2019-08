"António Costa fez o que tinha que fazer" e a oposição falhou mais uma vez

Bernardo Ferrão, da SIC, considera que o Governo aprendeu com a greve dos motoristas do ano passado e que, desta vez, fez o que tinha que fazer. Adianta ainda que o primeiro-ministro percebeu que tinha que jogar uma cartada forte e jogou, saindo assim com a imagem reforçada. Já em relação à oposição, diz que, mais uma vez, falhou por não apresentar alternativas.