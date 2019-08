"Há uma urgência que se encontre um acordo de última hora, porque uma saída sem acordo pode gerar um caos"

O Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reúne-se hoje, em Berlim, com a chanceler alemã Angela Merkel para discutir o "Brexit". Um encontro importante, numa altura em que veio a público um documento que revela as consequências que a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo pode trazer. Germano Almeida, especialista em assuntos internacionais, esteve na Edição da Manhã para explicar as implicações de uma saída do Reino Unido da União Euroepia sem acordo.