"Isto é colocar a rainha contra o Parlamento"

O Parlamento britânico vai ser suspenso até ao dia 14 de outubro. A confirmação foi avançada por Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico rejeitou as acusações de que estaria a avançar com esta suspensão para impedir mais debates sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo.

Numa reação à eventualidade do Parlamento ser suspenso, o Partido Trabalhista diz que seria uma afronta à democracia. Recorde-se que o atual primeiro-ministro, Boris Johnson sempre defendeu a saída do Reino Unido da UE, a 31 de outubro, com ou sem acordo.

Para Ricardo Costa, "a rainha nunca teve de tomar uma decisão deste calibre".