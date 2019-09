Guia do processo de destituição de Trump

O que é a destituição?

O processo de destituição de um presidente americano, previsto no Artº 2º, Secção 4ª da Constituição dos Estados Unidos, tem duas fases: impugnação e julgamento.

Impugnação

A impugnação é da responsabilidade da Câmara dos Representantes e consiste na aprovação, por maioria simples (218 votos) de “artigos de impugnação” que são, na realidade, um rol de acusações.

Os artigos podem ser redigidos e propostos para votação por qualquer membro, ou resultar de um inquérito conduzido pela Comissão de Assuntos Judiciais ou outra criada para o efeito.

No caso corrente, a líder democrata da Câmara, Nancy Pelosi, autorizou a abertura do inquérito em que participam seis comissões que deverão averiguar se Donald Trump cometeu “traição, suborno ou outros crimes e delitos graves”.

Se os artigos de impugnação forem aprovados, o processo transita para o Senado.

Julgamento

O julgamento decorre no senado, sob a égide do presidente do Supremo Tribunal. Os senadores são jurados. Membros da Câmara dos Representantes são procuradores.

O julgamento decorre sem regras firmes. As poucas que existem sobre a matéria que podem ser alteradas, a qualquer momento pelo senado, por maioria simples. O processo é fortemente influenciado pelo líder da maioria – neste caso o republicano Mitchel McConnell, braço direito de Donald Trump.

Para condenar o presidente e o destituir, terá de ser aprovado pelo menos um artigos de impugnação – ou acusação – por maioria de dois terços, ou 67 senadores. Dado que há 47 senadores democratas e 53 republicanos, 20 republicanos teriam de votar contra Trump, o que é geralmente considerado impensável.

Se a destituição não passa, porquê tentar?

Essa é a grande pergunta que se coloca aos líderes democratas que controlam a Câmara dos Representantes. Há meses que os legisladores do partido exigem um processo de destituição por considerarem que é o caminho certo, independentemente das consequências.

Muitos crêem que, face às provas que esperam recolher das malfeitorias presidenciais, os republicanos serão forçados a rever a sua posição de apoio acrítico a Donald Trump.

Outros receiam que o impacto deste processo consuma todo o oxigénio político e reduza a campanha eleitoral para as presidenciais de Novembro de 2020 a um circo, que favorece Trump e contribui para a sua reeleição, deixando para trás temas negativos que o fragilizam, como os milhões de americanos sem cuidados de saúde, a degradação dos salários e o crescimento da disparidade de rendimentos.

O que suscitou esta impugnação?

Donald Trump é acusado de ter retido assistência militar à Ucrânia, previamente aprovada pelo Congresso, a troco da colaboração do governo de Kiev a uma investigação aos negócios do filho do pré-candidato presidencial democrata Joe Biden, naquele país e a uma investigação ao inquérito sobre a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016. Trump insiste que a Rússia não interveio e não o favoreceu.

A pressão sobre a Ucrânia, num telefonema no passado dia 25 de Julho, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi denunciada por um funcionário do Conselho de Segurança Nacional num memorando secreto que, por lei, devia ter sido enviado ao Congresso. A administração proibiu a partilha do memorando e dessa contenda nasceu o processo de impugnação.

Para apaziguar o Congresso, Trump ordenou a divulgação de uma transcrição do telefonema, mas uma notícia do jornal The New York Times, indica que a transcrição foi adulterada, potencialmente agravando o fosso e a desconfiança.

Ao fim do dia de quarta-feira, 25 de Setembro, Trump autorizou a entrega do memorando secreto ao Congresso, mas manteve-o secreto para impedir a sua divulgação publica. No entanto, na madrugada desta quinta-feira, a Casa Branca fez saber que o memorando seria tornado público quase na íntegra.

Quem será o prejudicado com a impugnação?

Possivelmente todos os participantes. Mesmo que seja ilibado num julgamento no Senado, Trump viverá para a história com essa nódoa – mais uma e, para ele, talvez a pior – associada ao seu nome.

O pré-candidato presidencial democrata Joe Biden, também pode ser afectado pelo escândalo, se os eleitores se cansarem do drama que Trump arrastou para a campanha, envolvendo a família do ex-vice-presidente. Hunter Biden é banqueiro e foi lobista. Amiúde, os adversários políticos do pai acusam-no de permitir ao filho negócios próximos da sua zona de influência política. Não há provas de qualquer comportamento impróprio, mas o ambiente político na América do Séc. XXI julga sem provas e mata por gosto.