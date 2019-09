Documentos confirmam que Trump pediu investigação a Biden

Segundo os documentos divulgados, Donald Trump pediu ao Presidente ucraniano para investigar o candidato democrata Joe Biden, cujo filho trabalhava para uma empresa de gás na Ucrânia.

“Vamos tomar conta disso e vamos trabalhar na investigação do caso”, respondeu Zelensky.

Na terça-feira, Donald Trump garantiu que a transcrição completa do telefonema iria ser divulgada, mas os detalhes revelados pela Casa Branca esta quarta-feira são apenas notas de funcionários norte-americanos que ouviram o telefonema.

De acordo com estas notas, Trump também pediu a Zelensky que trabalhasse com o Procurador-geral dos EUA, William Barr, e com o seu advogado pessoal, Rudolph Giuliani, no caso.