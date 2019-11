"Os alunos com mais dificuldades têm de ter um apoio suplementar nas escolas"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o caso da sem-abrigo que abandonou o bebé no lixo, os chumbos nas escolas portuguesas, o crescimento dos novos partidos, as manifestações da PSP e GNR que se realizam na próxima semana e o Governo em Espanha.