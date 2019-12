Louçã diz que António Costa fragilizou Mário Centeno no plano interno

Francisco Louçã diz que António Costa fragilizou internamente Mário Centeno mas considera que, no plano europeu, o ministro das Finanças sai reforçado.

É o comentário do antigo coordenador do Bloco de Esquerda sobre o desacordo entre os governantes por causa do Orçamento da Zona Euro.