Mísseis que atingiram embaixadas em Bagdade não terão sido lançados do Irão

Nuno Rogeiro diz que o ataque foi feito com misseis de médio a curto alcance e, por isso, não terão sido lançados a partir do Irão.

O comentador da SIC fala num "ato de revolta ou frustração" do Kata'ib Hezbollah, um movimento que os norte-americanos acusam de estar por trás dos últimos incidentes. Diz ainda que os líderes deste movimento não estariam satisfeitos com a resposta do Irão ao ataque norte-americano que matou um general iraniano Soleimani.