Nuno Rogeiro considera que há poucas dúvidas que avião ucraniano tenha sido abatido por um míssil 

O comentador da SIC, Nuno Rogeiro, diz que há poucas dúvidas de que o avião ucraniano foi abatido por um míssil e que as imagens divulgadas pelo jornal The New York Times são mais uma prova disso.

O aparelho, um Boeing 737 da companhia aérea privada ucraniana UIA, descolou na quarta-feira de manhã de Teerão rumo à capital da Ucrânia, Kiev.

O avião despenhou-se dois minutos depois da descolagem, matando as 176 pessoas - passageiros e tripulantes - que estavam a bordo, a maioria de nacionalidade iraniana e canadiana.