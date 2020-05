O comentador da SIC Luís Marques Mendes criticou a nomeação da deputada do PS Claudia Santos para presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. No Jornal da Noite da SIC afirmou que se trata de uma ligação perigosa entre a política e o futebol.

Luís Marques Mendes lembrou que, apesar de ser legal, é "eticamente censurável" e defendeu que a Assembleia da República devia avisar a deputada de que não é "politicamente recomendável".



