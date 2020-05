"SNS respondeu de forma exemplar à pandemia e saiu com a imagem reforçada"

O médico cirurgião esteve esta quarta-feira em direto, na SIC Notícias, para analisar as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde e as lições que se podem tirar da pandemia.

José Fragata considera que o SNS respondeu à pandemia do novo coronavírus de "forma exemplar" e elogia a resposta dos profissionais de saúde, de vários setores e do Governo, "que teve uma liderança notável".