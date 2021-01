“Há três bons resultados: Tiago Mayan Gonçalves, André Ventura e Ana Gomes”

Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições Presidenciais, mas o segundo lugar ainda está por decidir, com Ana Gomes e André Ventura a disputá-lo. O mesmo acontece com João Ferreira e Marisa Matias. Depois, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva.

Para Luís Marques Mendes há três resultados que se destacam: o de Tiago Mayan Gonçalves, que o comentador SIC considera ser um “novato nestas campanhas”, seguido de André Ventura, que poderá ter um “resultado surpreendente” acima de 10% para um partido recente e, por fim, Ana Gomes, que “beneficia imenso do voto útil à esquerda”.

O comentador SIC destaca ainda o vencedor absoluto da noite, Marcelo Rebelo de Sousa, que ganha à segunda volta mas que, mais importante, com um resultado superior ao de há cinco anos. Com isto, Marques Mendes considera que António Costa sai vencedor indiretamente.

“Parceiros à esquerda não sairão fortalecidos, e porque o Costa esteve colado a Marcelo a nível de apoio político informal. À esquerda, o maior beneficiário é o PS”.

Sobre a direita, aponta uma “alteração profunda do sistema partidário”, afirmando que criar uma alternativa estável e coerente à direita será cada vez mais difícil.