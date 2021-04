"Ver a vida pelos olhos dos outros: um filme nos Óscares, séries e livros"

Por estes dias em que não podemos viajar, os filmes, as séries e os livros são a porta para entrarmos no mundo dos outros, por mais longínquo ou diferente que seja das nossas próprias vidas. "Nomadland-sobreviver na América", o filme de Chloé Zhao que estreou esta semana na reabertura dos cinemas portugueses, faz-nos refletir sobre a condição humana, os nossos conceitos de certo e errado na vida em sociedade, em última análise, sobre o propósito da nossa vida.

Tudo isto, vendo a vida pelos olhos de uma mulher só, absolutamente só, que cria laços efémeros com outros na mesma condição. E não é isso o mais importante de uma vida, a nossa relação com os outros?

Devo já avisar que esta reflexão é apenas emocional e nada técnica, porque não tenho competências para isso.

Mas se a América dos filmes é um território e uma cultura que nos fomos habituando a conhecer, o que nos mostram séries como "Shtisel", "Unorthodox" ou "A suitable boy", esta baseada num livro de Vikram Seth, para só citar algumas da Netflix, são mesmo outros mundos, novos mundos que vemos pelos olhos de quem os habita.

São histórias de gente como nós, nossos contemporâneos, movem-se pelos mesmos sentimentos universais do amor, amizade, desejo de realização pessoal e de criar laços com os outros, mas vivem realidades tão distintas desta nossa cultura da Europa ocidental, que isso nos incomoda e faz repensar os nossos valores.

Mas é tão bom poder ver o mundo pelos olhos dos outros. Poder, por exemplo, viajar por Nápoles e pelo sul de Itália levada mais uma vez pela mão da Elena Ferrante, que depois de nos ter espantado, há uns anos, com a sua descrição perfeita das mulheres, de muitas mulheres, no livro de contos "Crónicas do Mal de Amor" e na tetralogia "A Amiga Genial", nos dá agora a ver a vida pelos olhos de uma adolescente, em "A vida mentirosa dos adultos", já anunciada também com uma adaptação para uma série da Netflix.

Aproveitemos pois os filmes, séries e livros que nos permitem viajar sem desconfinar e ver o mundo pelos olhos dos outros.