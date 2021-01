Germano Almeida diz que destituição de Trump pode ter implicações nas próximas eleições

Donald Trump enfrenta o segundo processo de destituição, depois do primeiro no chamado "caso ucraniano". No entanto, a uma semana do fim do mandato, a generalidade dos comentadores internacionais reconhece que já não há tempo útil para que o processo chegue ao fim.

Na Edição da Manhã, da SIC Notícias, Germano Almeida diz que o caso pode continuar após a tomada de posse do novo Presidente norte-americano, através de uma resolução no Senador, e que isso pode levar Trump a ficar impedido de concorrer às próximas eleições.