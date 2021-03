Apoios sociais. “A prova é que o Governo no ano passado podia ter gasto mais dinheiro”

Há três semanas os diplomas que alargam os apoios sociais foram aprovados no Parlamento, aguardando agora uma eventual promulgação pelo Presidente da República. O Governo considera que estes diplomas apresentam "uma violação ostensiva" da lei-travão inscrita na Constituição, desvirtuando o Orçamento em vigor.

Para Ricardo Costa “todos têm razão”: o Governo tem razão no princípio de que o Parlamento não tem direito a aprovar medidas que violem a norma travão, mas dá razão aos partidos na pressão para que haja mais dinheiro a ser entregue à população que dele precise.

Ainda assim, aponta críticas ao Governo, defendendo ser “bizarro” que numa pandemia o défice tenha ficado abaixo do previsto, criando uma “folga” difícil de explicar.

“Do ponto de vista dos partidos, sobretudo os mais à esquerda que são contra as chamadas metas do défice, têm razão porque há uma folga no défice. A prova é que o Governo no ano passado podia ter gasto mais dinheiro”.