Festejos do Sporting "deviam ter sido travados desde o início"

Ricardo Costa considera que não houve qualquer planeamento para os festejos da conquista do campeonato do Sporting que, segundo julga, deviam ter sido travados desde o início.

O diretor da SIC afirma que os festejos deviam ter sido feitos dentro do estádio, numa cerimónia semelhante à do FC Porto no ano passado quando foi campeão.

"Não pode haver circulação de autocarros. Se o clube, a Liga e as entidades responsáveis queriam fazer alguma coisa, podia-se pensar numa cerimónia", apontou.

Em declarações no Jornal das 7, lembrou que ainda vai ser jogada a final da Taça de Portugal, no dia 23 de maio, entre Benfica e o Sporting de Braga e que os adeptos das equipas vão querer festejar também.

Ricardo Costa acrescenta que há direitos que têm que ser protegidos, nomeadamente, políticos, sindicais e religiosos e que o futebol é uma questão menor. Acrescenta ainda que a peregrinação do 13 de Maio, em Fátima, e as celebrações do 25 de Abril foram alvo de restrições devido à pandemia.

Sobre a receção na Câmara Municipal de Lisboa, afirma que não deve ser permitido o acesso a adeptos ou que pode até ser adiada.