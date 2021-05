Festejos do Sporting. "É um falhanço total das autoridades"  

Bernardo Ferrão considera que houve um "falhanço total das autoridades" nos festejos do Sporting e dos adeptos, ao longo de terça-feira.

No Primeiro Jornal, da SIC, questiona o planeamento que o secretário de Estado do Desporto tinha anunciado na segunda-feira.

"O que nós vimos ontem foi o descontrolo total. E o descontrolo total viu-se em vários momentos", afirma.

Bernardo Ferrão diz que a conferência de imprensa da PSP foi feita "tarde e a más horas", às 16:00, quando os adeptos já estavam reunidos junto ao Estádio José Alvalade.

Considera que a festa devia ter sido feita dentro do estádio e que a volta do autocarro ao Marquês de Pombal foi "desnecessária". Defende ainda que, durante a semana, as autoridades deviam ter "criado ambiente de que era perigoso haver aquela concentração".