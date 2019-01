Enfermeiros iniciam greve de quatro dias por região

Os enfermeiros começaram hoje uma greve de 4 dias convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. A paralisação está distribuída por regiões e esta terça-feira afeta os centros de saúde e hospitais de Lisboa e Vale do Tejo. O sindicato aponta para uma adesão superior a 60%. A SIC falou com José Carlos Martins, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.