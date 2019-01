Momento de tensão entre Costa e Cristas marca debate quinzenal

António Costa condena as declarações do Bloco de Esquerda sobre a polícia, na sequência dos distúrbios que ocorreram no bairro da Jamaica, no Seixal, no início da semana. O tema foi levado ao debate quinzenal, no Parlamento, por vários partidos, com o primeiro-ministro a afirmar que o Governo está sempre do lado das forças de segurança. Durante a intervenção de Assunção Cristas, houve um momento de maior tensão, que obrigou à intervenção do presidente do Parlamento.