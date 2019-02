Marcelo considera que posição do Governo sobre Lei de Bases da Saúde é uma afirmação partidária

Depois de inaugurar o edifício do grupo Impresa, Marcelo Rebelo de Sousa deixou escapar que a posição do PS sobre a Lei de Bases da Saúde tem mais a ver com a proximidade de eleições.

Questionado sobre a posição assumida pelo Governo, o Presidente da República disse que é uma questão de afirmação partidária e ideológica.