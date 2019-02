O histórico antigo autarca da Covilhã, Carlos Pinto, o embaixador António Martins da Cruz, Carlos Poço e Rosário Águas vão integrar os órgãos do novo partido. Luís Cirilo será o diretor da Aliança, cargo equivalente ao de secretário-geral. Há dois novos rostos: Ana Pedrosa Augusto e Bruno Ferreira da Costa, os dois jovens a quem entregou a apresentação da moção estratégica no primeiro dia do congresso. Nomes que serão votados esta manhã em Évora.