BE e PCP vão votar contra a moção de censura ao Governo

O Bloco de Esquerda e o PCP anunciaram que vão votar contra a moção de censura ao Governo.

Assunção Cristas anunciou esta sexta-feira que o CDS ia apresentar uma moção de censura ao Governo, justificando a decisão com o "esgotamento" do Executivo de António Costa. A líder centrista disse ainda que o Governo era "incapaz de encontrar soluções" para o país e de só estar a pensar "nas próximas eleições".

"Se este Governo e os partidos que o suportam já só pensam nas próximas eleições, então Portugal não pode ficar à espera."



Na conferência de imprensa desta tarde, na sede nacional do partido, o CDS desafiou também os partidos a clarificar as posições quando ao Governo, durante o debate da moção de censura, no dia 20 de fevereiro.

Contudo, o Bloco de Esquerda e o PCP não esperaram pela próxima quarta-feira para anunciarem que vão votar contra a moção.

No anúncio dos bloquistas, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares acusou o CDS de utilizar a moção de censura "para campanha eleitoral".