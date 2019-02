Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros suspende a greve cirúrgica

Num vídeo em direto no Facebook, a presidente da ASPE, Lúcia Leite, diz que a decisão foi tomada para proteger os enfermeiros de eventuais processos disciplinares aplicados pelas administrações hospitalares.

Revelou que alguns enfermeiros foram ameaçados com faltas injustificadas a partir de hoje caso não se apresentem ao serviço.

Lúcia Leite apelou ainda aos enfermeiros que informem os hospitais onde trabalham que a partir de hoje não farão horas extraordinárias.

"Não aceitem escalas (de serviço) com horas a mais e não cumpram horas extra, só as decorrentes de situações imprevisíveis", indicou, exemplificando com ações que são o "cumprimento da lei", mas podem ser encaradas como formas de luta.