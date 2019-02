Aliança suspende vice-presidente acusado de peculato e prevaricação

A direção do Aliança suspendeu Carlos Pinto das funções de vice-presidente. O dirigente do partido liderado por Pedro Santana Lopes está acusado dos crimes de peculato e prevaricação, alegadamente cometido quando era presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

A notícia foi avançada pela SIC no domingo e dava conta da construção ilegal da casa de família de Carlos Pinto, em 2007, e do pagamento de pareceres jurídicos, no valor de 50 mil euros, com dinheiro da autarquia em beneficio próprio.

Na sequência da acusação, Carlos Pinto pôs à disposição as suas funções no Aliança. Esta quarta-feira, a direção do partido decidiu pela suspensão do vice-presidente até ao cabal esclarecimento da situação.