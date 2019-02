Paróquia e foliões em "guerra" no Carnaval de Torres Vedras

Está instalada a polémica no Carnaval de Torres Vedras. A organização do evento e a Câmara Municipal pediram que fosse retirada do tradicional monumento a imagem de uma santa, cuja face é uma bola de futebol. O pedido aconteceu depois da paróquia da cidade a considerar ofensiva. A população promete reagir e levar a imagem ao cortejo do próximo dia 5.