"As mulheres são seres humanos, não temos de ser bombos de festa de homem nenhum"

O Conselho Superior da Magistratura recusou abrir um novo procedimento disciplinar ao juiz Neto de Moura que tirou a pulseira eletrónica a um homem condenado por violência doméstica.

A SIC falou com a vítima que ficou com um tímpano rebentado após as agressões. Após 33 anos de violência doméstica, Conceição Silva acusa o juiz de a fazer regressar a um dia-a-dia de terror.