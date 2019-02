Numa altura em que a violência doméstica tem marcado a ordem do dia, recuamos 20 anos para lembrar que não era sequer um crime público. Foi a primeira conquista do Bloco de Esquerda no Parlamento.

No 20.º aniversário do partido, a SIC juntou, pela primeira vez, numa entrevista conjunta, Francisco Louçã e Catarina Martins. Uma conversa sobre vitórias e derrotas, passado, presente e futuro, do partido e do país.