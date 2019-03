157 detidos nos primeiros três dias da Operação Carnaval Seguro

Durante esta madrugada, a PSP realizou várias ações de fiscalização ao trânsito, integradas nesta Operação Carnaval Seguro. As autoridades mostram particular preocupação com a condução sob influência de álcool e o excesso de velocidade. O comissário da PSP, Tiago Garcia, fez um balanço da operação.

Nos primeiros três dias da Operação Carnaval Seguro, 157 pessoas foram detidas pela PSP.

Só ontem, 34 pessoas foram apanhadas a conduzir com excesso de álcool e mais de 270 viaturas foram intercetadas em excesso de velocidade.

A fiscalização do trânsito é um dos principais pontos desta operação, mas também a venda ilegal de artigos pirotécnicos. Esta quinta-feira, a PSP aprendeu 635 artigos.