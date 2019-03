Incêndio em prédio do Porto pode ter origem criminosa

O incêndio desta madrugada no número 100 da Rua Alexandre Braga foi o segundo no espaço de uma semana naquele prédio, no Porto. Só que há uma semana, os bombeiros chegaram a tempo de evitar o que acabou por acontecer este sábado. A Polícia Judiciária está a investigar a origem dos dois incêndios e em ambos existe a forte suspeita de origem criminosa.