PSP detém três homens por assalto a taxista em Lisboa

Três homens foram detidos em Lisboa pelo assalto a um taxista, informou este sábado o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP adianta que a detenção aconteceu perto da 01:00 de sábado, depois de os três homens terem assaltado um taxista na zona de Alcântara, em Lisboa.

"Os suspeitos tinham solicitado à vítima que os transportasse a determinado local. No final da corrida, ainda no interior da viatura Táxi, um dos suspeitos que estava sentado no banco traseiro apertou com o braço o pescoço do motorista e, em conjunto com os restantes suspeitos, ameaçaram e coagiram-no, para que a vítima lhes entregasse todos os seus valores e pertences", refere a PSP.

Os três homens roubaram cerca de 300 euros em dinheiro, um telemóvel e os documentos do taxista, tendo depois fugido a pé.

A PSP explica que como havia uma patrulha perto do local onde aconteceu o assalto foi possível não só localizá-los rapidamente e detê-los, como recuperar tudo o que tinham roubado.

Depois de presentes a tribunal, foi-lhes aplicada medida de coação de apresentações semanais aos sábados, em posto policial da área de residência.



Lusa