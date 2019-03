Estão a circular várias petições assinadas por anónimos e figuras públicas a pedir o afastamento do magistrado.

O caso acaba de entrar também no terreno da política, com a líder do Bloco de Esquerda a dizer que Neto de Moura não pode continuar em funções.

A defesa do juiz está, entretanto, a elaborar a lista daqueles que o criticam, mas admite não processar todas as pessoas e entidades.

O Sindicato dos juízes diz que houve abusos nas críticas.