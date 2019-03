"Tentar dançar Conan": uma versão divertida do tema vencedor do Festival da Canção

Os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, conhecidos pelos vídeos de paródias musicais, não ficaram indiferentes ao fenómeno Conan Osíris.

Na página de Facebook, publicaram um vídeo de uma adpatação do tema "Telemóveis", com a qual o músico venceu este sábado o Festival da Canção.

No vídeo, os utentes do centro comunitário tentaram recriar o visual de Conan Osíris e os passos do bailarino que o acompanha nas atuações.

A interpretação, intitulada de "Tentar Dançar Conan", foi um êxito de visualizações na internet.

Para além dos serviços individuais aos utentes, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo procura "promover a qualidade de vida, a autonomia, a auto-estima, o bem-estar físico, psicológico e social, privilegiando a interação com a família/comunidade, através de atividades que promovam a valorização da pessoa idosa, a participação ativa e a desmistificação do envelhecimento."