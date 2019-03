Desfiles de Carnaval da Figueira da Foz e da Trofa adiados por causa da chuva

Segundo a autarquia da Figueira da Foz, o corso carnavalesco que iria sair hoje à rua passou para o dia 10 de março devido aos alertas emitidos pela Proteção Civil sobre o estado do tempo. A Norte, na Trofa, os mascarados também só deverão desfilar no próximo fim de semana. A Federação das Associações do Concelho da Trofa pondera concretizar o corso também no dia 10 de março se as condições climatéricas forem adequadas.