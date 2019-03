Neto de Moura sente-se "miseravelmente enxovalhado"

Neto de Moura vai deixar os casos de violência doméstica, mas diz que se sente miseravelmente enxovalhado, depois de tudo o que tem acontecido. As declarações do juiz foram feitas por escrito à TSF e surgem já depois de conhecido o afastamento do magistrado dos processos por crime para a secção cível da Relação do Porto. Neto de Moura diz que foi uma decisão consensual. Já o tribunal justifica-a com o receio de que os cidadãos perdessem a confiança na justiça.