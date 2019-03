Milhares de enfermeiros manifestaram-se esta sexta-feira, em Lisboa. Ana Rita Cavaco disse que esta manifestação mostra que a missão como bastonária dos enfermeiros está cumprida.

Vestidos de branco e com cravos nas mãos, os profissionais desceram o Parque da Bela Vista em direção ao Hospital de Santa Maria. A meio do percurso, concentraram-se à porta da Ordem dos Enfermeiros para depositarem as cédulas profissionais dentro de uma urna, como forma de protesto.