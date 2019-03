“Não é por haver mais mulheres neste ou naquele cargo que se altera a política”

O secretário-geral do PCP critica Inês de Medeiros, Presidente da Câmara de Almada, por acabar com o almoço comemorativo do Dia Internacional da Mulher, que se realizava há mais de 30 anos. Jerónimo de Sousa diz que a presença de mulheres em cargos de poder nem sempre é sinónimo de políticas que defendam os seus direitos.