Arranca hoje a greve parcial dos trabalhadores da Soflusa.

Hoje e amanhã, a empresa só garante a circulação dos barcos entre as 10 e as 18 horas e entre as 22 horas e as duas da manhã.

Os trabalhadores exigem a contratação de mais pessoal e uma escala de horários que respeite a lei.

Os terminais da Verderena e do Terreiro do Paço vão estar encerrados por segurança durante o protesto.