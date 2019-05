CDS ataca "farsa" e "golpe" do Governo e desafia Costa com moção de confiança

A líder do CDS atacou hoje a "farsa", o "golpe" do Governo com a "dramatização" sobre a contagem do tempo do congelamento dos professores e desafiou o primeiro-minustro a apresentar uma moção de confiança no Parlamento.



O desafio foi feito por Assunção Cristas numa conferência de imprensa na Assembleia da República, que coincidiu com a reunião extraordinária do Governo convocada depois de o parlamento ter aprovado, na quinta-feira, a contabilização total do tempo de serviço dos professores.