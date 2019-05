Exército líbio vai libertar piloto português depois de “engano”

O Exército Nacional Líbio (LNA) vai libertar o piloto português detido esta terça-feira depois do avião que pilotava ter sido abatido na região de Tripoli.

Segundo a televisão saudita Al Arabiya, o cidadão português faria parte da Operação Sofia, que tem como objetivo garantir a vigilância das rotas de migrantes ilegais no Mediterrâneo.

“Preocupamo-nos com a segurança do piloto português e tratamo-lo como convidado e não prisioneiro. O que aconteceu foi um engano resultante do estado de guerra que vivemos. Iremos entregá-lo imediatamente à Operação Sofia (…) depois de tratarmos os seus ferimentos. Apreciamos o trabalho dos nossos irmãos europeus na luta contra a imigração ilegal”, disse o porta-voz do LNA em comunicado.

O avião onde seguia o piloto português de 29 anos, um Mirage F1, foi abatido esta terça-feira e o cidadão luso capturado. No Twitter, o jornal The Lybian Adress publicou imagens do momento.

A Líbia vive em instabilidade política desde o fim do regime de Kadhafi em 2011. Duas forças discutem o poder, o Governo da Unidade Nacional, reconhecido internacionalmente, e as forças rebeldes no leste do país, lideradas pelo general Khalifa Haftar.

Desde o início de abril que o líder das forças rebeldes conduz uma ofensiva contra Tripoli, a capital do país. Os combates já fizeram centenas de mortos e milhares de feridos.