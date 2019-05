Motoristas de materiais perigosos terão conseguido quase 1200 euros de salário, como exigiam

Pedro Pardal Henriques, o advogado do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, diz que o valor definido entre o sindicato e a ANTRAM é muito aproximado dos 1200 euros que o sindicato estava a pedir inicialmente. No entanto, não adiantou, para já, o valor. Os motoristas exigiam salários, no mínimo, de 1200 euros, um subsídio de mais 240 euros e a redução da idade da reforma.