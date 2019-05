À SIC, Fernando Negrão explica que o líder do PSD acompanhou de perto todo o processo de discussão do diploma dos professores e sublinha que quem manda é a direção do partido.

Negrão reconhece que o caso não correu bem ao PSD, mas diz também que não se sentiu ultrapassado e que não há qualquer problema entre a direção do partido e a bancada parlamentar.