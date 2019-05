PJ faz buscas nas Finanças por suspeitas de corrupção

Última atualização às 11h32

A Polícia Judiciária (PJ) está esta manhã a realizar buscas em vários serviços da Autoridade Tributária. Na origem das buscas estão suspeitas de corrupção relacionadas com representantes da fazenda pública em processos tributários.

As buscas na Autoridade Tributária (AT) estão a decorrer na sequência de uma denúncia desta última entidade, disse fonte oficial das Finanças.



"Confirma-se. A situação que dá origem a este procedimento foi objeto de denúncia e comunicação pela AT às entidades competentes", afirmou a fonte.

O Ministério das Finanças confirma as buscas que da PJ em 15 serviços da Autoridade Tributária. Uma alta funcionária das Finanças já foi detida.



Em comunicado, a PJ adianta que estão em causa suspeitas de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito, falsidade informática e violação de segredo de funcionário e que foram realizadas 13 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, em Lisboa, Mafra, Coruche, Alcochete, Vendas Novas e Montijo.



A operação "Duo Facie" contou com elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção,, em articulação com a AT, num inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



As buscas e demais recolha de provas mobilizaram várias dezenas de elementos da Polícia Judiciária, magistrados judiciais e do Ministério Público.