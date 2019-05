Cópias das declarações de Berardo enviadas ao MP e ao Conselho das Ordens

A Comissão de Inquérito à Caixa vai enviar para o Ministério Público as declarações de Joe Berardo, para que sejam analisados indícios de crime. Outra cópia foi enviada ao presidente do Parlamento, para ser remetida ao Conselho das Ordens Nacionais. Este órgão, responsável pela avaliação das condecorações, reúne-se sexta-feira para decidir se retira a Berardo os títulos com que foi agraciado.