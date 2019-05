Cada médico do Serviço Nacional de Saúde fez, em média, 314 horas extraordinárias em 2017. Em apenas um ano, os médicos trabalharam 5,7 milhões de horas extraordinárias.

Este número de horas corresponde a mais do dobro do acordado com os sindicatos destes profissionais.

Mais de 70% dos inquiridos no relatório Social do Serviço Nacional de Saúde diz ter dificuldade em conciliar o trabalho com a família.