Pais indignados com fecho de escola em Matosinhos

O anúncio do fecho de uma escola básica, em Matosinhos, levou os pais a fazerem um protesto, esta manhã, à porta do estabelecimento de ensino frequentado por 85 crianças. Os pais não aceitam a mudança para outras instalações já no próximo ano letivo, dizem que a escola fica distante e é mais pequena.