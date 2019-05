Milhares de jovens concentrados em Lisboa em defesa do planeta

Milhares de jovens concentraram-se hoje na praça Marquês do Pombal, em Lisboa, para participar na greve climática estudantil que se realiza em mais de cem países.



O protesto em Lisboa é realizado por pessoas de todas as idades: estudantes do ensino básico ao superior, crianças acompanhadas pelos pais e adultos e tem como destino a Assembleia da República.



Muitos participaram na primeira greve estudantil pelo clima em Portugal realizada a 15 de março, mas também há quem seja novo nestas andanças como as alunas Inês e Margarida da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Lurdes e Beatriz, alunas do 6º ano da escola Filipa de Lencastre em Lisboa.



"Eu não quero lixo, quero 'bollycaos' embrulhados em sacos de papel" e "the planet is getting hotter than Leonardo di Caprio" (o planeta está a ficar mais quente do que Leonardo di Caprio) são duas das mensagens que as alunas de 11 e 12 anos trazem em cartazes.



"É nossa responsabilidade estar aqui porque também somos nós que temos de mudar o planeta, porque é nele que vamos viver no futuro", disse à Lusa Beatriz, que chegou de metro com as colegas da escola.