O comandante dos bombeiros voluntários da Lixa, Vítor Hugo, explica à SIC que o alerta foi dado às 13:19.

No local estavam um homem de 46 anos, baleado mortalmente na cabeça, e a companheira, de 36 anos, atingida no peito. A mulher foi transportada para o São João, no Porto.

O suspeito está a monte e a ser procurado pela GNR e PJ.