"Então eles não sabiam que quando baixassem o passe iam ter mais demanda?"

Continuam as perturbações nas ligações fluviais da Soflusa, entre o Barreiro e Lisboa. Segundo a página da internet da empresa, para hoje está prevista a supressão de 38 carreiras. Os utentes relacionam as perturbações com a redução do preço dos passes e pedem a contratação de mais funcionários.



A situação, que se verifica desde 10 de maio, não está relacionada com uma greve, mas sim com perturbações laborais, segundo a Soflusa.

O Sindicato dos transportes diz que há falta de mestres de navegação.

Atualmente a empresa tem 21, mas 13 estão de baixa médica.