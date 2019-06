BE aproveita aprovação do fim das taxas moderadoras para falar da Lei de Bases da Saúde

O parlamento aprovou esta sexta-feira um projeto de lei do Bloco de Esquerda que acaba com as taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas ou exames prescritos por profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, aproveitou o momento para mencionar o debate sobre a Lei de Bases da Saúde, que tem uma nova votação de projetos marcada para a próxima terça-feira.